Baba ve oğlunun kavgası mahalleyi inletti

Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren kavga, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, POLİS GELDİ

Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonunda sinirlenen genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Babasıyla kavga eden genç 7'nci kattan eşyaları attı İZLE

BU KEZ BABA OĞLUNA SALDIRMAK İSTEDİ

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğul ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldi.

EŞYALARI ATTIĞINDA KALDIRIMDA KİMSE YOKTU

Bir görgü tanığı, binadan bağrış seslerinin geldiğini belirterek, "Bir anda aşağıya ütü masası, saksı, pazar arabası ve sandalye atıldı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı." dedi.