Pendik’te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model otomobili arazi aracına dönüştürdü.

Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi. Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil, görenleri şaşkına çeviriyor.

Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4’e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı.

Baba yadigarını 4x4 araca çevirdi VİDEO

"EŞSİZ BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti. Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, “Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. ” dedi.

Otomobil tutkunu gencin, 4x4 arazi aracına çevirdiği otomobille dağ yollarından off-road yaptığı anlar, drone ile havadan görüntülendi.