taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4594
Euro
6.20395
Altın
1305.04
Borsa
104185.88
Gram Altın
228.917

Babaannesini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Adana'da para vermediği için babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 18.03.2019 - 15:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'da para vermediği için babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın, cezası belli oldu.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Canik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, sanığın emniyetteki ifadesinin bulunduğu tutanakta imzası yer alan polis memurları tanık olarak dinlendi.

Polis memurları İ.G. ve F.B., sanığın, avukatı huzurunda ifadesini aldıklarını belirterek, "Kendisi ifade verebilecek durumdaydı. Herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanığın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, olay yeri inceleme polislerinin de tanık olarak dinlenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Canik'in cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Canik ise babaannesini öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, "basit haksız tahrik" gerekçesiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, sanığın cezasını 20 yıla indirdi. 

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Elif Tul, geçen yıl 16 Nisan'da evinde ölü bulunmuş, kadının torunu İsmail Canik katil zanlısı olarak tutuklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

651
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

66
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

78
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

341
Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

Evi ayıran Beren Saat'in tazminat beklentisi yok

68
İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

131
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir