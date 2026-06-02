Babadağ'da yamaç paraşütü kazası

Muğla Fethiye’de yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Babadağ’da yapılan uçuşta kaza meydana geldi. 1900 metre pistinden havalanan tandem paraşütte kısa süre sonra kontrolün kaybedildiği bildirildi.

Pilot İ.Ü. yönetimindeki uçuşta, Rus uyruklu A.S. yolcu olarak yer aldı.

ORMALIK ALANA DÜŞÜŞ

Uçuşun devam ettiği sırada paraşütün dengesini kaybetmesi sonucu ekip, Babadağ’ın 1200 metre pistine yakın ormanlık alana düştü. Sert inişin ardından hem pilot hem de yolcunun yaralandığı tespit edildi.

Kazanın ardından bölgeden acil yardım çağrısı yapıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli şekilde olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ulaştı.

Bulundukları yerden çıkarılan pilot ve turist, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.