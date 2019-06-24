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Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralan

Kocaeli’nin Derince ilçesinde babasıyla tartışan 10 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı.

İHA | 24.06.2019 - 21:19..
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Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, baba ile oğlu arasında kavga çıktı.

3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y. B. (10) bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralan

SEBEBİ BABAYLA KAVGA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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