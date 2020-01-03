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Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

Tekstil atölyesinden yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kumaş çalıp satan şüphelilerin, kumaşları çıkarıp yükleme anları kameraya yansıdı.

DHA | 03.01.2020 - 09:46..
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İstanbul Bağcılar'da, çalıştığı tekstil atölyesinden 2 kez kumaş çalan çalışan, üçüncü girişiminde suçüstü yakalandı.

KUMAŞLARI ÇUVALLARA DOLDURUP ÇALDILAR

Nevzat A.'nın, işe başladıktan kısa süre sonra işverenin atölyede olmadığı zamanlarda sağlam olan kumaşları, atık kumaş gibi çuvallara doldurarak atölyeden çıkarıp değerinin altında satmaya başladığı öğrenildi.

Yılmaz E. ve Yalçın E. isimli iki kardeş ile birlikte yapılan hırsızlık olayı iki kez gerçekleşti.

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı ViDEO

ÜÇÜNCÜ DENEMELERİNDE YAKALANDILAR

Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E., üçüncü kez hırsızlık için geldikleri atölyede yine aynı yöntemle sağlam olan kumaşları atık kumaş gibi çuvallara doldurarak kamyonete yüklemeye başladı. Olayı fark eden Suriyeli bir çalışan telefonla atölye sahibi Necati Duran'a haber verdi.

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

ÜZERLERİNE KEPENK KAPATILDI

Necati Duran da atölyeye ait aracın kamyonetin önüne park edilmesini ve otomatik olan kepenklerin kapatılarak şüphelilerin içeride kilitli bırakılması talimatını verdi.

Ancak kepenklerin kapatıldığını anlayan 3 şüpheli, hızla merdivenleri çıkarak kapanan kepengin altından kaçmaya çalıştı. Yakayı ele veren şüpheliler için, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nevzat A. olay yerinden kaçarken Yılmaz E. ve Yalçın E. yakalandı. Daha sonra telefonla aranan Nevzat A. da olay yerine gelerek hırsızlık işini ilk kez yaptığını söyleyip özür dileyince Necati Duran şikayetçi olmadı.

Önceki kamera kayıtlarına göz atan Necati Duran hırsızlık olayının iki kez daha gerçekleştiğini fark edince Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E.'den şikayetçi oldu.

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

''TOPLAMDA 2 TONA YAKIN KUMAŞ SATMIŞ''

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Necati Duran, "Bunlar bir şebeke. Uygun maaş fiyatı teklif ederek işe giriyor. İşveren yokken dışarıdaki arkadaşlarıyla kilosu 45 liralık olan kumaşı 13-14 liraya sattıklarını öğrendik. Bunu iki defa yapmışlar. Her seferinde 500-600 kilo. Üçüncü defa yaparken 746 kilosunu yakalayabildik. Toplamda 2 tona yakın kumaş satmış. Her gittiği yerde bir ay gibi çalışıp her fırsatta ne kadar çalıp satabilirlerse onu kendilerine kar biliyorlar. Tekstil firmalarına hitap ediyorum, bu tür insanlara itibar etmesinler. Biz ciddi bir zarar gördük." dedi.

Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı

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