Bağdadi operasyonuna katılan köpek

ABD Başkanı Donald Trump, 'harika köpek' dediği, DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yer alan ve iz sürerken yaralanan ABD ordusuna ait köpeğin fotoğrafını paylaştı.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Pazar günü yaptığı açıklamada operasyonda bir köpeğin yaralandığını duyuran Trump, Twitter hesabından köpeğin fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin bir görüntüsünü paylaştık" ifadelerini kullandı.

2011 yılında Pakistan’ın Abbottabad şehrinde El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda Kahire adlı Belçika Malinois cinsi bir köpek kullanılmıştı.