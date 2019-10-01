Bağdat'taki gösterilerde ölü ve yaralılar var

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri, gerçek mermi kullandı. Müdahele sonucunda hayatını kaybeden 3 kişi ve 60 yaralı ise protestocular tarafından hastanelere kaldırıldı.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Irak güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ederek, izin vermemişti. Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sabah benzer protestolar düzenlenmişti. Petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİLER

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını, şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi. Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.