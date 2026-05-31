Bahattin Sofuoğlu, Superbike'ta 16. oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 6. ayağının ikinci yarışında heyecan yaşandı.

Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 16. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 16. sırada bitirdi.

BULEGA ZİRVEDE

Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

26 yaşındaki İtalyan pilot, böylece bu sezon koşulan 18 yarışı da kazandı.

Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 22. birinciliğine ulaşan Bulega, kendisine ait Superbike rekorunu geliştirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 372'ye yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı açtı.

SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA

Şampiyonanın 7. ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenlenecek.