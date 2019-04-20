Bahçeli: Oyumuz 18,81'dir yani Atatürk'ün doğum tarihidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

OYUMUZ ATATÜRK'ÜN DOĞUM TARİHİDİR

Burada gündemi değerlendiren Bahçeli, partisinin 31 Mart'ta aldığı oy oranını açıkladı.

MHP Lideri, "Oyumuz 18,81'dir yani 1881'dir bu da Atatürk'ün doğum tarihidir." dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eseridir. 31 Mart'ta 1.389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir.

HAKİKATIN IŞIĞINI PERDELEYEMEZSİNİZ

Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatın ışığını perdeleyemezler.

CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAKTIR

MHP ile AK Parti çelikten iradedir. Bu irade, Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Hiç kimse boşuna beklemesin. Boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.

İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERE ŞAİBE KARIŞMIŞTIR

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir.

SÖZ SIRASI YSK'DA

Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüze çıkan vahim iddialar, yenilir yutulur türden değildir. En doğru ve makul kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi, maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbata ile yatan, mazbata ile kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi, büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir, süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası YSK'dadır.

BELEDİYE HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİLDİR

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.

ŞAŞKINLIKTAN ŞOKA GİRDİLER

İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.

