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İstanbul'da tatbikat yapan AFAD görevlisi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı

İstanbul'da tatbikat yapan AFAD görevlisi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı Bir lisede düzenlenen tatbikatta ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi bir anda metrelerce yükseklikten yere düştü. Yaralanan görevli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.