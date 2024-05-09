İHA
İstanbul'da okulda düzenlenen tatbikatta panik dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi.
Metrelerce yüksekten düştü
Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.
Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuttu.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sağlık durumu iyi
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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