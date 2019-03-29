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Bahçelievler’de çığ köfteciye silahlı saldırı

Gece saatlerinde bir çığ köfteciye yönelik kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İHA | 29.03.2019 - 07:24..
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Bahçelievler’de bir çığ köfteciye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silah ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler’de çığ köfteciye silahlı saldırı

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı. Açılan ateş sonucunda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren şahsın ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bahçelievler’de çığ köfteciye silahlı saldırı


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