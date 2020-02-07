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Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada

Dün yaşanan olayda bir şahıs, tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı. Şahsın elindeki bulunan bıçağı kuyumcuya sapladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA | 07.02.2020 - 11:09..
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İstanbul Bahçelievler'deki bir kuyumcuya gelen şahıs, dükkan sahibi ile tartıştı.

Elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Olayı gören esnaf, yardım için kuyumcuya koştu. Yaralı kuyumcu, çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı ViDEO

KUYUMCUYA DAHA ÖNCE DE GELDİ

Yapılan ilk incelemede zanlının kuyumcudan önceki gün alışveriş yaptığı, dün de tekrar aynı iş yerine gelerek kuyumcu ile tartıştığı belirlendi.

Bahçelievler'de kuyumcunun bıçaklanma anı kamerada

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