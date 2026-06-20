Bahçenizi salyangozlardan korumak için bu 4 bitkiyi hemen ekin

Bahçesi, çiçek tarhları veya saksıları olan hemen herkesin ortak sorunu salyangozlardır.

Çoğu kişi bu sorunu çözmek için kimyasal ilaçlara sarılsa da aslında çözüm doğanın kendisinde saklı.

Uzmanlar, bazı bitkilerin sahip olduğu yoğun aromaların ve özel dokuların, sümüklü böcekler için doğal birer engel oluşturduğunu belirtiyor.

İşte salyangozları bahçenizden uzak tutacak 4 bitki:

1. Biberiye

Hem çok dayanıklıdır hem de az su ister. Biberiyenin o keskin kokusu, sümüklü böceklerin hiç hoşuna gitmez. Bahçenizin çevresine dikerek doğal bir koruma hattı oluşturabilirsiniz.

2. Lavanta

Güzel kokusuyla bize keyif verse de sümüklü böcekler için adeta bir kovucu gibidir. Özellikle hassas çiçeklerinizin yakınına dikerek onları koruma altına alabilirsiniz. Üstelik lavanta, arı ve kelebek gibi bahçenize renk katacak faydalı canlıları da kendine çeker.

3. Adaçayı

Nemli ortamları sevmeyen sümüklü böcekler, adaçayının yaydığı kokudan da uzak durmayı tercih eder. Güneşli bir köşeye diktiğiniz adaçayı, hem mutfağınızın taze ot ihtiyacını karşılar hem de bahçenizin bekçiliğini yapar.

4. Kekik

Küçük yapraklı ve yoğun kokulu yapısıyla kekik, özellikle saksıların veya bahçe yollarının kenarları için mükemmel bir seçimdir. Bakımı oldukça kolaydır ve uzun süre bahçenizi korumaya devam eder.