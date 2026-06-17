Bahçeşehir Koleji'nde İsmet Akpınar'ın sözleşmesi uzatıldı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde, iç transferde hareketlilik yaşandı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.
"FORMAMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İlk kez 2020-2021 sezonunda formamızı giyen ve geçtiğimiz yaz yeniden takımımıza katılan oyuncumuz İsmet Akpınar, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek.”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)