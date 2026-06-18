Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams'ın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.

İstanbul temsilcisi, ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan oyuncumuz Trevion Williams, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.