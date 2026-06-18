Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams'ın sözleşmesi uzatıldı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde iç transferde hareketlilik yaşandı.
İstanbul temsilcisi, ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu.
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan oyuncumuz Trevion Williams, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)