Bahçeye girişler ücretsiz: Dalından bedava yiyorlar, toplayınca parasını ödüyorlar

Üzümlü ilçesinde aile işletmesi olarak 2009 yılından bu yana çilek yetiştiriciliğiyle uğraştıklarını belirten üretici Karatepe, üretimi her geçen yıl büyüterek sürdürüyor.

Yaklaşık 3,5-4 dönümlük bir alanda, 20 bin çilek fidesiyle üretim yaptıklarını ifade eden Karatepe, üretim hedeflerini de büyüttü.

Geçen yıl yaklaşık 4 ton ürün elde ettiklerini dile getiren başarılı üretici, bu yılki hedeflerinin ise 10 ton üretime ulaşmak olduğunu kaydetti.

Mart ayında başlayan üretim sezonunun, hava şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar sürdüğünü de sözlerine ekledi.

"Bahçede yiyenlerden ücret almıyoruz"

İHA’da yer alan habere göre, henüz iki gün önce başlatılmasına rağmen uygulamanın büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Karatepe, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı:

"Bahçemize gelen misafirlerimiz istedikleri kadar çileği yerinde tüketebiliyor. Sadece eve götürmek için topladıkları ürünlerin ücretini ödüyorlar. Uygulamaya çok yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla birlikte bahçeye gelerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de kendi çileklerini topluyor."

Hem doğal deneyim hem eğlence

Çilek bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise uygulamadan son derece memnun. Doğal ortamda yetişen çilekleri kendi elleriyle dalından toplamanın benzersiz bir deneyim sunduğunu ifade eden ziyaretçiler, hafta sonları için harika bir aktivite alternatifi oluştuğunu belirtti.

Bahçenin en mutlu konukları ise şüphesiz çocuklar oldu. Toprakla ve doğayla iç içe eğlenceli vakit geçiren minikler, bir yandan istedikleri kadar taze çilek yiyebilmenin keyfini çıkarırken bir yandan da kendi topladıkları meyveleri eve götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Hem üreticiye doğrudan ekonomik katkı sağlayan hem de şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlara doğal tarım deneyimi sunan bu özel çilek bahçesi, aralık ayına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.