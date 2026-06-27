Bahreyn: İran ülkeye İHA'larla saldırı düzenledi

Orta Doğu, ABD'nin İran'a yönelik dün gerçekleştirdiği saldırılar ile yeniden ateş çemberi...

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak ABD varlıklarının bulunduğu noktaların hedef alındığını duyurdu.

KÖRFEZ BÖLGESİNE MİSİLLEME SALDIRILAR

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlerken, bölgede gerilim yeniden arttı.

'ULUSLARARASI HUKUKUN CİDDİ BİR İHLALİ'

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye İHA saldırıları gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran'ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarının şiddetle kınandığını ve bunun "egemenliğin ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğu belirtildi.

"BÖLGESEL GERİLİME NEDEN OLUYOR"

Saldırının sivilleri tehlikeye attığı ve bölgesel gerilimi azaltma çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Açıklamada, birden fazla İHA'nın Bahreyn topraklarını hedef aldığı aktarılırken, konum ve hedefin niteliği hakkında bilgi verilmedi.

İRAN: ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin ülkenin güney kıyılarına düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak ABD güçlerinin bulunduğu hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

ABD'nin saldırılarının, BM Şartı'nı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiği belirtildi.

Saldırıların kıyı gözetleme tesislerini hedef aldığı belirtilirken, İran'ın kendini savunma hakkı olduğu kaydedildi.

Ayrıca Körfez ülkelerine topraklarının "düşmanca eylemler" için kullanılmasını engelleme çağrısı yapıldı.

Hedef alınan ülkelere dair detay verilmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak gece saatlerinde İran'daki hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısında bulunulmuş, hedef alınan ülkelere dair bilgi paylaşılmamıştı.