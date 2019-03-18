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Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanırken, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Bahriyeliler, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 18:40..
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Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi kapsamında yerli imkanlar ile yapılan TCG Burgazada’nın top atışları gerçekleştirildi.

Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

Atışlardan sonra boğazı geçen yerli üretim gemilerde askerler Şehitler Abidesi'ne saygı selamlaması yaptı.

Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

SELAM DURARAK GEÇTİLER

Çanakkale Boğazına giren 19 savaş gemisi Mehmetçik Anıtını selamlayarak boğazı geçti. Gemilerin güvertelerindeki askerler de geçiş sırasında selama dururken geçiş sırasında da akrobasi uçakları gökte sorti yaptı.

Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlandı VİDEO

21 PARE TOP ATIŞI

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi kapsamında yerli imkanlar ile yapılan TCG Burgazada’nın top atışları ilgi ile izlendi.

Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104 yılı kutlamaları denizde de TCG Burgazada Fırkateyni'nin 21 pare top atışıyla başladı. Çanakkale Limanı önünde demirleyen TCG Burgazada sabah 09.00’da 21 pare top atışı gerçekleştirdi. TCG Burgazada’nın selamlama atışları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir çok vatandaş top atışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahriyeliler'den Çanakkale'ye saygı selamı

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