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Bakan Akar: B planımız hazır

Bakan Akar, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 sorunu hakkında açıklama yaptı. Akar, ABD'nin tavrına göre B planlarının hazır olduğunu söyledi.

AA | 23.04.2019 - 20:53..
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Bakan Akar: B planımız hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

B PLANIMIZ VAR

Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.

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