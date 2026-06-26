Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile görüştü

Türkiye enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle komşu ülkelerle yürütülen iş birlikleri artmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyada Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile görüştüğünü açıkladı.

"KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALDIK"

Alparslan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da, Bulgaristan Enerji Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Iva Petrova ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki doğalgaz ticareti, elektrik ve doğalgaz enterkonneksiyonlarımızın daha da güçlendirilmesi ile Karadeniz bölgesindeki potansiyel iş birliği imkânlarını ele aldık. Sadece ülkelerimiz için değil, Güneydoğu Avrupa’nın da arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik enerji ortaklığını derinleştirerek köklü bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz."