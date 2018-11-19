Bakan Ersoy THY ile Direkt Turizm Hamlesi'ni açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, THY ile imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Direkt Turizm Hamlesi" ile 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacağını ve Bakanlığın da bu süreci tanıtımla destekleyeceğini aktardı.

BAKAN THY'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Turizmde ana hedeflerinin gelecek yıl itibarıyla turist sayısını artırmanın paralelinde, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak olduğunu anımsatan Ersoy, bu noktada dünyanın her yerine ulaşan THY'nin önemine vurgu yaptı.

"NİSAN 2019 İTİBARIYLA UÇACAĞIZ"

Ersoy, bu çalışmanın nitelikli turistin gelmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İlk etapta 2019 için 850 bin koltuk planladık. Nisan 2019 itibarıyla uçacağız. Şu anda tekrar özellikle THY ile görüşüyorum, muhtemelen bu sayıyı bu sene için artıracağız. 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarlarına taşımayı düşünüyoruz. Her sene de bu sayıyı tekrar artırmak istiyoruz. Biz de THY'ye uçuş yaptığı noktalarda devlet olarak daha yoğun tanıtım faaliyetleriyle o uçakların, o frekansların dolu gelmesi için destek vereceğiz. Bu bağlamda Türkiye'ye yönelik hem direkt rezervasyon oranları artmış olacak hem de nitelikli turist, gelir grubu, konaklama dışı harcaması yüksek olan turistin Türkiye'ye özellikle tatil bölgelerine ulaşma imkanlarını artırmış olacağız."