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Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 13:08..
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Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara'da ATO Congresium'da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi düzenliyor.

İki gün sürecek programın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.

Toplantıya CHP'li; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

KANAL İSTANBUL VURGUSU

Bakan Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurguladı. O sözleri ise salondakilerden alkış aldı.

Kameralar da o esnada İBB Başkanı İmamoğlu'nu çekti.

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi VİDEO

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

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