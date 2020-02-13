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Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması

Gündemde gıdalar hakkında sahtecilik iddiaları üzerine açıklama yapan Bakan Pakdemirli "Makamda tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdım; herhangi bir değişim olmadı" dedi.

DHA | 13.02.2020 - 09:37..
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Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, tavuk dönerdeki bakterinin çamaşır suyuyla temizlendiğini söyledi.  Bu açıklama oldukça ses getirdi ve tepkilere neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döner etlerinin bozulmaya yaklaştığında çamaşır suyuna batırıldığına ilişkin haberleri yeniden yalanladı.

Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması

Pakdemirli, makamında bizzat deney yaptığını, çamaşır suyuna döner batırdığını söyledi. Pakdemirli "Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri" dedi.

Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması

SAHTE GIDA HABERLERİ YALAN

Pakdemirli, sahte gıdalara ilişkin çıkan haberlerin çoğunun da yalan olduğunu söyledi.

Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti: "Çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90’ı yalan. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo. Geçen gün bir haber çıktı. ‘Dönerde çamaşır suyu’ diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. ‘Bu ne?’ dedi. ‘Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım’ dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. ‘Sen Türkiye’de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz’ dedik. ‘Yok hayır’ dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye’de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar."

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