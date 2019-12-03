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Engelliler için kura töreninin tarihi belli oldu

Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenlenecek

AA | 03.12.2019 - 15:53..
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Engelliler için kura töreninin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

ARALIK AYININ SON HAFTASINDA KURA ÇEKİMİ OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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