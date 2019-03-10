Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran sınırında bulunan iki köy arasındaki kan davasını bitirdi. Köy meydanında buluşan iki aşiretin mensupları yemin ederek barıştı.

ÇALDIRAN’DA KAN DAVALIK OLDULAR

Osmanlı, Iski aşiretinden bin 500 kişinin yaşadığı Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir sınır köyü. Komşusu Sarıçimen Köyü de Bazıdi aşireti mensubu 600 kişiye ev sahipliği yapıyor. Hayvancılıkla ile uğraşan bu iki köyün sakinleri geçen yıl ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Yaşanan kavgada Iski aşiretinden bir kişi yaşamını yitirdi. Ölüm olayı nedeniyle iki köy kan davalık oldu.

Bakan Varank iki köyü barıştırdı ViDEO

HASTALAR İRAN’A GİTTİ

Sarıçimen’de yaşayanlar, kan davası nedeniyle şehir merkezine gitmek için güzergahlarının üzerinde bulunan ve Osmanlı’dan geçen yolu bile kullanamadı. Sarıçimenliler, hastalarını da sınırın diğer tarafında bulunan İran’daki hastanelere götürmek zorunda kaldı.

KÖY MEYDANINDA BARIŞ

Yerel seçim öncesinde il ziyaretleri gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın Van gezisi, barış için umut oldu. İki köy arasındaki kan davası Bakan Varank’a anlatıldı. Varank, husumetin sonlandırılması için iki köyü de ziyaret etti.

Bakan Varank’ın Van il merkezine 145 kilometre uzaklıkta bulunan Osmanlı Köyü’ne gelmesinin ardından Sarıçimenliler de köye ulaştı. Köy meydanında tokalaşan aşiret mensupları, taziye evinde Bakan Varank'ın da katıldığı törenle yemin ederek barıştı.

HAYIRLI HADİSE

Törende konuşan Varank, “Hayırlı hizmetler için Van'a gelmiştim. Kentimize nasıl daha iyi imkanlar kazandırabiliriz diye Van'da çalışmalarımızı yapıyorduk. Değerli arkadaşlarımız böyle hayırlı bir hadisenin olduğunu söylediler, biz de bu değerli hadiseye şahitlik etmek istedik.” dedi.

ZORA TALİP OLDUNUZ

Allah'ın “Müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın, aralarında sulh yapın” emri üzerine toplandıklarını kaydeden Varank, “Peygamber efendimizin buyurduğu gibi iki müminin üç gün küs kalması helal değildir. Bilindiği gibi yıkmak kolay, yapmak zordur. Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarınıza hayırlı gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak." diye konuştu.

ÖRNEK OLACAK

Varank, şöyle devam etti: "Türkiye cumhuriyeti olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bütün imkanlarımızı sizlerin daha iyi bir yaşantısı olması için seferber ediyoruz. Bu sulh, Türkiye’nin tamamında örnek olarak konuşulacak. Affetmek ve barış, güzel ahlakın en güzel göstergesidir."

BARIŞ ÇAYI İÇTİLER

İki köy arasında barışın sağlanmasına katkı sunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar başta olmak üzere, kanaat önderleri ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Varank, verilen barış yemeğinin ardından Sarıçimen köyünü ziyaret ederek burada da köy halkıyla barış çayı içti.

Bakan Varank'a AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdullahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar da eşlik etti.

FAİL TUTUKLU

Öte yandan, iki köy arasında kan davasına neden olan olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği, olayla ilgili failin tutuklu olduğu öğrenildi.