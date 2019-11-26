Bakan Varank: Milli YHT prototipi 2023'te raylarda olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Bakan Varank'ın ilk müjdesi, hızlı tren projesi ile ilgili oldu.

"2023 YILINDA RAYLARLA BULUŞACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi, 2023 yılında raylarla buluşturacağız." diye konuştu.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan tüm aşamalar tamamlandığında toplam ulaşım süresi 4 saate inecek.

"ÖN GÖSTERİM ARAÇLARI TANITILACAK"

Ayrıca Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." dedi.

15 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Varank, bu yıl sonu itibarıyla 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesinin tamamlanacağını belirtti.

2020 YILINDA 25 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Varank, 2020 yılında 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha tamamlayarak 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturacaklarını kaydetti.

5 YILDA 7 MİLYAR LİRALIK SİPARİŞ

Varank, savunma sanayisine de değinerek, "Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı." dedi.

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