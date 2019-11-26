Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"YERLİ ARAÇTA ÖN GÖSTERİM ARALIK AYINDA"

Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.

Bakan Varank'tan Garo Paylan'a makam aracı yanıtı

"İHTAL MAKAM ARACI" SORUSUNA YANIT

Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."