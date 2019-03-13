Bakanlığa 100 bine yakın ihbar geldi

Bakanlık verilerinden yapılan derlemeye göre, ithal edilen ve yurt içinde üretilen gıdalara yönelik denetimler dört koldan sürüyor.

Gıda ve yem ürünleri ile gıdayla temas eden madde ve malzemelerin ithalatında kontroller gerçekleştirilirken, uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmiyor.

537 BİN TON ÜRÜNE ENGEL

Bu kapsamda, 2017'de 143 bin 404, geçen yıl 138 bin 781 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu 2017'de 456 bin 850, geçen yıl 537 bin 194 ton ürünün yurda girişi engellendi.

Bakanlık, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için de gıda üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik kontroller yapıyor. Bu denetimler, yıllık programların yanı sıra şüphe, şikayet ve ihbarlar kapsamında da gerçekleştiriliyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KONTROL

Buna göre, 2017'de 1 milyon 13 bin 855 olan kontrol sayısı, geçen yıl 1 milyon 124 bin 918'e çıktı. Bu denetimler sonucu 2017'de 16 bin 559 adet ceza kesilirken, geçen yıl bu sayı 18 bin 164'e yükseldi.

SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSU

Kesilen ceza miktarı da 2018'de 107 milyon 306 bin 405 lirayı buldu. Söz konusu ceza tutarı 2017'de 85 milyon 674 bin 181 lira olmuştu. Bu denetimler sonucu 2017'de savcılıklara 181, geçen yıl ise 186 suç duyurusunda bulunuldu.