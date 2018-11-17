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Bakanlık akarsu yataklarındaki yapılaşmalara ayar verecek

Türkiye'nin kanayan yarası dere yatakları üzerinde şehirleşmeye dur deniliyor! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı...

AA | 17.11.2018 - 10:35..
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Bakanlık akarsu yataklarındaki yapılaşmalara ayar verecek

Bakanlık akarsu yataklarındaki yapılaşmalara ayar verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni projeyi açıkladı.

Sloganı "Vatandaşımızın canı, malı bize emanet" olan projenin içeriği şöyle:

"Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun bu bölgedeki yağışların toplanıp denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz."

KAÇAKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz eylül ayında Rize'nin Muradiye ilçesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı kaçak bina sel faciasına neden olmuştu.

Ülkemizde belediyelerin kaçak binalara karşı verdiği sınav yeterli değil. Bakanlık bu yüzden, Murat Kurum önderliğinde kaçak binalarla mücadele kararı aldı.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımı VİDEO

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