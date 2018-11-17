Bakanlık akarsu yataklarındaki yapılaşmalara ayar verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni projeyi açıkladı.

Sloganı "Vatandaşımızın canı, malı bize emanet" olan projenin içeriği şöyle:

"Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun bu bölgedeki yağışların toplanıp denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz."

KAÇAKLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz eylül ayında Rize'nin Muradiye ilçesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı kaçak bina sel faciasına neden olmuştu.

Ülkemizde belediyelerin kaçak binalara karşı verdiği sınav yeterli değil. Bakanlık bu yüzden, Murat Kurum önderliğinde kaçak binalarla mücadele kararı aldı.

Dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımı VİDEO