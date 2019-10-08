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Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan tır, kaza yaptı.

İHA | 08.10.2019 - 19:47..
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İstanbul'da akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde kaza meydana geldi.

Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı.

Önündeki otomobile çarpmamak bariyere çarparak asılı kaldı VİDEO

SÜRÜCÜ KURTULDU

Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

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