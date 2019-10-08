Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan tır, kaza yaptı.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Sınır ötesi operasyonu için tezkere Meclis'ten geçti

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı, araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.

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Muhtemel operasyon için sınıra giden askerimize karşılama

Fırat'ın doğusuna teröristlerin kökünü kazımak için girecek olan Mehmetçiğimize, Şanlıurfa'da görkemli bir karşılama yapıldı.