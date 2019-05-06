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Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi

Otomobilin kafe bahçesine girdiği kazada, kafenin garsonu otomobil ve duvar arasına sıkışarak yaralandı.

DHA | 06.05.2019 - 08:57..
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Bakırköy'de Florya Caddesi üzerinde, 3 Mayıs Cuma günü Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin bahçesine girmişti.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada 2 müşteri ve bir garson yaralanmıştı. Kaza anı kafenin kameralarına saniye saniye yansıdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Görüntülerde, Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, müşterilerinde bulunduğu kafenin bahçesine hızlı bir şekilde giriyor. O sırada müşterilerin bazıları panik yaşayarak, kaçmaya çalışıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçede servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin'i önüne alarak, duvara sıkıştırıyor. Kazada Yengin ve 2 müşteri yaralanıyor.

Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi ViDEO

Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi

Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi

Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi

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