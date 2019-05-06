Bakırköy'de Florya Caddesi üzerinde, 3 Mayıs Cuma günü Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin bahçesine girmişti.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada 2 müşteri ve bir garson yaralanmıştı. Kaza anı kafenin kameralarına saniye saniye yansıdı.
3 KİŞİ YARALANDI
Görüntülerde, Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, müşterilerinde bulunduğu kafenin bahçesine hızlı bir şekilde giriyor. O sırada müşterilerin bazıları panik yaşayarak, kaçmaya çalışıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçede servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin'i önüne alarak, duvara sıkıştırıyor. Kazada Yengin ve 2 müşteri yaralanıyor.
Bakırköy'de otomobil kafe bahçesine girdi ViDEO