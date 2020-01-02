taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9571
Euro
6.6606
Altın
1527.07
Borsa
115932.05
Gram Altın
292.566
Bitcoin
42148.91

Balat tacizcisi Halil P. 10 yılla yargılanacak

Balat'ta işe giden S.K. isimli kadını taciz eden şüpheli Halil P.'nin iddanamesi hazırlandı.'Cinsel saldırı' suçundan yargılanacak Halil P.'nin 10 yılla cezalandırılması istendi.

İHA | 02.01.2020 - 19:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta iş yerine doğru yürüyen S.K. isimli kadını, Halil P. isimli sapık taciz etmişti.

Taciz anı güvenlik kamerasında VİDEO

POLİS YAKALADI, SAVCI İDDANAMEYİ HAZIRLADI

Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmiş, S.K.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu.Güvenlik kameralarına yansıyan olay tepkilere neden olmuştu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis şüpheliyi olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yakalamıştı. Şüpheli hakkındaki iddaname de bugün hazırlandı.

10 YILLA YARGILANACAK

Halil P., cinsel saldırı suçundan yargılanacak. P.'nin iddanamede 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da işçi servisi devrildi: 6 yaralı
Esenyurt'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi hafifi yaralandı.
Kar Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu kapattı
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Mısır'dan tezkere kararına tepki
Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına ilişkin tezkere Meclis'ten geçince ilk tepki Mısır'dan geldi.
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

925
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

201
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

431
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

362
Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

394
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

160
Milli Piyango talihlileri belli oldu

Milli Piyango talihlileri belli oldu

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir