Balat tacizcisi Halil P. 10 yılla yargılanacak

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta iş yerine doğru yürüyen S.K. isimli kadını, Halil P. isimli sapık taciz etmişti.

Taciz anı güvenlik kamerasında VİDEO

POLİS YAKALADI, SAVCI İDDANAMEYİ HAZIRLADI

Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmiş, S.K.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu.Güvenlik kameralarına yansıyan olay tepkilere neden olmuştu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis şüpheliyi olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yakalamıştı. Şüpheli hakkındaki iddaname de bugün hazırlandı.

10 YILLA YARGILANACAK

Halil P., cinsel saldırı suçundan yargılanacak. P.'nin iddanamede 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.