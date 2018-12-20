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Baldıza sarkıntılık eden adama 4 yıl 8 ay hapis cezası

Son sözünde "Hepsi iftira" diyen enişte Berk D., 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası aldı.

DHA | 20.12.2018 - 10:05..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz mart ayında, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E. (16), fabrikada işçi olan eniştesi Berk D.'nin (35), kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi.

Baldıza sarkıntılık eden adama 4 yıl 8 ay hapis cezası

EVE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde, eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması, gizli kameraya yansıdı.

Baldıza sarkıntılık eden adama 4 yıl 8 ay hapis cezası

"ABLAMLA YATTIM, ENİŞTEMLE KALKTIM"

İddiaya göre, B.E., evlerinde kaldığı süre içersinde eniştesinin kendisine birçok kez elle tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu." dedi.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan daha sonra tahliye edilen Berk D.'nin Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Baldıza sarkıntılık eden adama 4 yıl 8 ay hapis cezası

ENİŞTE "BANA KOMPLO KURDULAR" DEDİ

Duruşmada, tutuksuz sanık Berk D. ve avukatları ile müşteki avukatı hazır bulundu. Mahkemece son sözü sorulan Berk D., “Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Üzerimi atılı suçlamalar komplodan ibaret, tamamiyle benden para talep etmek için yapılmış bir oyundur. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Beraatimi istiyorum. Yüce adaletinize güveniyorum.” dedi.

Sanık avukatları da Berk D.’nin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep ettiler.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar doğrultusunda suçun, 'Çocuğun cinsel istismarı' değil, 'sarkıntılık' olduğuna kanaat getirdi ve Berk D.'yi 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Baldıza sarkıntılık eden adama 4 yıl 8 ay hapis cezası

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