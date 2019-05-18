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Balıkesir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İHA | 18.05.2019 - 17:10..
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Ayvalık Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı timler, 7 erkek, 9 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenleri yönlendiren A.H.H. isimli bir organizatörü kıskıvrak ele geçirdi.

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Küçükköy Karakol Komutanlığı’na getirilen 30 göçmene yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzemeler gibi insani yardımlar yapan jandarma ekipleri, organizatör A.H.H.’yi ise gözaltına aldı.

Balıkesir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan göçmenler ile organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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