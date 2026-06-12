Balıkesir'de 6 araç zincirleme kaza yaptı; 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikametindeki Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde bugün öğleden sonra zincirleme trafik kazası meydana geldi.

6 aracın karıştığı kazada, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlar için bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCUNDA ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Kazanın şiddeti nedeniyle hasar gören araçlardan birinde bulunan sürücü R.D. ile yolcu F.D., kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek en yakın hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.