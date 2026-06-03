Balıkesir'de helyum balonlarının yüksek gerilim hattına teması bir kişiyi yaraladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, büyük bir facianın ucundan dönüldü.

Y.Ş., elindeki helyum gazlı balonların çarşıda satışını yapmak için tren yolundan geçmeye çalıştığı sırada balonlar, yüksek gerilim hattına temas etti.

Temasın ardından balonlar büyük bir gürültüyle patlarken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Elektrik akımına kapılarak yaralanan Y.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU İYİ

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.