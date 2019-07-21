Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yolları kapanan bölgede çalışmalar sürüyor.
ÇAYIN TAŞMASI SONUCU
İlçede aşırı yağış nedeniyle Simav Çayı'nın taşması sonucunda yüksek bölgelerde bulunan mahallelerin bağlantı yollarında heyelan meydana geldi.
Balıkesir'de heyelan yolları kapattı ViDEO
BAZI BÖLGELER ULAŞIMA AÇILDI
Bazı mahallelerin yolları kapanırken, Sındırgı’nın Cüneyt, Deregölcük ve Sinandede kırsal mahallelerinde orman bağlantı yolları yapılan çalışmalar neticesinde açıldı.
Kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.