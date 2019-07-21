Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

İlçe merkezine uzak olan bölgede GSM operatörleri çekmediği için halk çözümü cami minaresinde buldu.

Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütünü PKK'nın silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullandıkları hedefler imha edildi.

Yeşilırmak Nehri'nde yaşayan İsrail sazanı, nesli tükenme tehlikesi altındaki balık türlerinin yumurtasıyla beslendiğinden dolayı, diğer hayvanları yok olma eşiğine getirdi.

Samsun'da İsrail sazanı diğer türler için tehdit oluşturdu

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Galatasaraylı taraftarların Falcao heyecanı

Galatasaraylı taraftarlar, transfer olması halinde 7 milyon euro maaş alacak olan Kolombiyalı golcünün alınması için yönetime baskı kurmaya başladı.