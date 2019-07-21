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Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

Balıkesir'i vuran sağanak sonucunda bölgedeki yollarda hasar oluştu.

İHA | 21.07.2019 - 09:07..
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yolları kapanan bölgede çalışmalar sürüyor.

ÇAYIN TAŞMASI SONUCU

İlçede aşırı yağış nedeniyle Simav Çayı'nın taşması sonucunda yüksek bölgelerde bulunan mahallelerin bağlantı yollarında heyelan meydana geldi.

Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

Balıkesir'de heyelan yolları kapattı ViDEO

BAZI BÖLGELER ULAŞIMA AÇILDI

Bazı mahallelerin yolları kapanırken, Sındırgı’nın Cüneyt, Deregölcük ve Sinandede kırsal mahallelerinde orman bağlantı yolları yapılan çalışmalar neticesinde açıldı.

Kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

Balıkesir'de heyelan yolları kapattı

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