Balıkesir'de virajı alamayan sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir’in bir köyünde ev ekmeği yaparak pazarlarda satış yapan İsmail A., yüklediği ekmeklerle pazara giderken Susurluk’un Aziziye Mahallesi'nde, virajı alamayarak kaza yaptı.
Kaza sırasında 16 ADT 908 plakalı araç sürücüsü İsmail A., hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri, olay yerine gelerek olaya müdahale etti.
ARAÇTAN SAVRULAN EKMEKLERİ TOPLADILAR
İtfaiye ekipleri, kaza yapan araçtan savrulan köy ekmeklerini yoldan topladılar.
Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi.