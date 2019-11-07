Balıkesir'de otoyolda tehlikeli yolculuk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grubun, kamyonetin açık olan kasa kapısına oturarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Ayvalık-Gömeç kara yolunda seyreden kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kişiler, bir süre açık olan kasa kapısına oturarak, yolculuk yaptı.
1'i çocuk, 1'i kadın 6 yolcunun üzerinde bulunduğu kapının ağırlıktan esnediği görüldü. Görüntülendiklerini fark eden yolcular ise kameraya ve diğer araçlara el salladı.
Balıkesir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO