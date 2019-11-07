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Balıkesir'de otoyolda tehlikeli yolculuk

Balıkesir'de kaydedilen görüntülerde, kamyon kasasında yolculuk yapan insanların rahatlığı dikkat çekti.

AA | 07.11.2019 - 21:13..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grubun, kamyonetin açık olan kasa kapısına oturarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Ayvalık-Gömeç kara yolunda seyreden kamyonette, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kişiler, bir süre açık olan kasa kapısına oturarak, yolculuk yaptı.

1'i çocuk, 1'i kadın 6 yolcunun üzerinde bulunduğu kapının ağırlıktan esnediği görüldü. Görüntülendiklerini fark eden yolcular ise kameraya ve diğer araçlara el salladı.

Balıkesir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO

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