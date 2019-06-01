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Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla tespit edildikten sonra, kaldırım taşı sökülerek özgürlüğüne kavuştu.

DHA | 01.06.2019 - 17:53..
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Balıkesir'de Altıeylül ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan su gideri içine döşenen plastik boruya 2 aylık yavru kedi girdi. Ancak kedi borunun içinde ilerleyince sıkışıp, kaldı.

Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit edebilmek için kamera kullandı. Kamerayla borudaki yeri tespit edilen kedi için önce kaldırım taşları söküldü. Ardından beton, hilti ile kırıldı. Yavru kedi sıkıştığı su borusundan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğaya salındı.

Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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