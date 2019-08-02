Bangladeş'te iki otobüs çarpıştı: 8 ölü, 50 yaralı

Sadar Polis Karakolu emniyet yetkilisi Ashiqur Rahman, Dakka-Thakurgaon otoyolunda bir otobüsün, karşı yönden gelen bir otobüsle çarpıştığını, kazaya bir motosiklet ile üç tekerlekli yolcu aracının da karıştığını belirtti.

8 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye görevlileri, kazada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini; bir kişinin cesedinin ise sıkıştığı minibüsten çıkarıldığını bildirdi.

50 KİŞİ YARALANDI

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, kazada 50 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Kazanın meydana geldiği otoyolun bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.