Barajlar doldu, Ankara'da vatandaşların su çilesi bitmedi

Ankara'da vatandaşların su çilesi bitmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da vatandaşlar uzun süre susuz kalmış, bidonlarla evlerine su taşımak zorunda kalmıştı.

Vatandaşların yaşadığı bu sıkıntının altında ise yetersiz olan CHP'li belediye var.

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'da altyapı sorunları dahil olmak üzere vatandaşlar için önemli olan konularla ilgilenmiyor.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırıyor.

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

ANKARA'DA SU KRİZİ

Barajların dolu olmasına rağmen Ankara'dan su kesintisi haberi geldi.

Yaşanan arızayı uzun süre gideremeyen belediye, Ankara'da Kurban Bayramı'nda vatandaşları susuzluğa mahkum etti.

MAMAK'TA VATANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Mamak Araplar Mahallesi’nde suların kesilmesi krize neden oldu.

Evlerinde su akmayan vatandaşlar, bidonlarını alarak mahalledeki kaynak suyu olan çeşmelere akın etti.

Çeşme başında metrelerce uzayan su kuyruğunda bekleyen mahalle sakinleri arasında sıra anlaşmazlığı yüzünden de kavga çıktı.

SAATLERDİR SÜREN SIRA BİTMEK BİLMEDİ...

Saatlerdir su sırası beklediklerini belirten vatandaşların yaşadığı gerginlik ve karşılıklı sözlü tartışma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

Sosyal medyada Ankara'da yaşana su kesintisini dile getiren vatandaşların bazıları şöyle dedi;

"Elektrik faturasından fazla su faturası geliyor, günlerdir yağmur yağıyor ama hala Ankara su sıkıntısı çekiyor, ne zaman bitecek bu çile?

Telefon ile arıyorum 40 dakika bekleme diyor. ASKİ resmi sitesinden arıza gözükmüyor. Tele sekreter Ankara'da planlı kesinti yok diyor ama su yok.

Abi siz tam olarak suyu nereye verdiniz ya? Kırıkkale'ye falan mı verdiniz? Ankara'ya su vermiş olsanız 5 saatte her evde su olurdu. Ankara Altındağ Karapürçek'te an itibarıyla hala suyumuz yok! Siz suyu tam olarak nereye verdiniz?"

Mansur Yavaş, Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'e yürüdü

Mansur Yavaş: 7 yıldır bana ne yaptın diyorlar