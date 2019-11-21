taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7069
Euro
6.3275
Altın
1470.69
Borsa
106785.08
Gram Altın
269.772
Bitcoin
46382.98

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

AA | 21.11.2019 - 08:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

91
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

43
İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

17
Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

10
Milli bitki safranda hasat zamanı

Milli bitki safranda hasat zamanı

4
Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

22
Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşa edecek

Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşa edecek

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir