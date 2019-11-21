Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.