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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 08:52..
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Hastaneye sevk edilen yararlı askerlerden birinin, müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

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