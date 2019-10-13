Barış Pınarı Harekatı'nda 35 km derinliğe inildi

Mesut Özil 10 milyon pounda evini satıyor

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Çalışan annelere aylık 650 lira destek

0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlanacak.