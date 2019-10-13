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Barış Pınarı Harekatı'nda 35 km derinliğe inildi

Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünü sağladı.

AA | 13.10.2019 - 16:06..
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Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

Tel Abyad şehir merkezinin terör örgütü YPG'den tamamen temizlendiği açıklanırken, 35 kilometre derinliğe inildi.

"M-4 KARAYOLUNUN KONTROLÜ SAĞLANDI"

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 35 km derinliğe inildi

HAREKATTAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

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