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Bartın'da 5 ayda aranan 651 kişi yakalandı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü; 2019'un son 5 aylık sürecinde, çeşitli suçlardan aranan 651 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 23.05.2019 - 16:53..
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Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliği için yaptığı uygulamalar sonucunda son 5 ayda çeşitli suçlardan aranan 651 kişiyi yakalarken, bu kişilerden 44’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEDEF SUÇ İŞLEMEYİ ÖNLEMEK

Konuyla ilgili müdürlükten yapılan açıklamada, müdürlük olarak öncelikli hedefin Bartın’da suç işlenmesini önlemek olduğu belirtildi.

Bartın’da suç ve suçluların faaliyet alanını daraltıldığını belirten müdürlük, suçun ve suçlunun nefes almasına fırsat vermeden uygulama ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Bartın'da 5 ayda aranan 651 kişi yakalandı

AÇIKLAMA YAPILDI

Müdürlük açıklamasında, “Asayiş suçlarını, uyuşturucu suçlarını, trafik olaylarını en aza indirmek temel hedefimizdir. Bu kapsamda 2019 yılın ilk 5 aylık döneminde 651 aranan şahıs yakalanmış, aranan şahısların 44 tanesi tutuklanmıştır. Bartın ilimiz bu başarıyla 2019 yılı ilk 5 aylık periyotta 81 il içerisinde ülke başarı sıralamasında 3.sırayı almıştır.” denildi.

Bartın'da 5 ayda aranan 651 kişi yakalandı

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