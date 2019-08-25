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Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Sahilde dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

DHA | 25.08.2019 - 05:28..
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İnkum tatil beldesinde sıcak hava ve yüksek nem sonrasında plaj doldu taştı.

Plajda denize giren tatilcilerden 15 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Bartın Belediyesi tarafından plajda görevlendirilen Belediye İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik cankurtaran ekibinin gün boyu 60 boğulma vakasına müdahale ettiği öğrenildi. Cankurtaran ekibinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde herhangi bir can kaybıının yaşanmadığı ifade edildi.

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

1 GÜNDE 15 KİŞİ KURTARILDI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi bünyesinde kurduğumuz 10 kişilik cankurtaran ekibimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Jet skimiz ve kurtarma botları ile sürekli sahilde ring yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda cankurtaran ekibini kurduğumuzdan bu yana hiç ölüm vakası yaşamadık. Bayramdan sonra yaşadığımız en yoğun bugün de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi ekiplerimiz denizden çıkartarak, kurtardı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam saatlerinde serinlemek için denize girerek dalgalara kapılan İbrahim Uğur (21), çırpınarak yardım istedi. Bölgeye gelen cankurtaran ekiplerince jett ski tarafından kıyıya çıkartıldı. Uğur, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

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