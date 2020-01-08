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Bartın'da hastane dönüşü kaza: 4 yaralı

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen şahıs, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı.

DHA | 08.01.2020 - 18:24..
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Bartın'da öğleden sonra Bartın Çiftlik Köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’daki hastanede tedavi gördükten sonra evine  dönen Recep Işık (52), yönetimindeki 67 AP 381 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı -1

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı -2

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı -3

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı -4

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı -5

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