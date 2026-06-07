Bartın'da kamyonet kasasından saçılan sebzeleri, sürücüler topladı

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Trafikte zaman zaman sürücülerin hoşgörüsüz davranışları kayıtlara geçse de, zaman zaman ise tebessüm ettiren anlar yaşanıyor.

Bunlardan biri de Bartın-Ankara yolunda yaşandı.

KAMYONET KASASINDAN MEYVE VE SEBZE DÖKÜLDÜ

Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler, kapağın açılmasının ardından yola döküldü.

Trafik, kara yoluna saçılan meyve sebzeler nedeniyle durdu.

DİĞER SÜRÜCÜLERİN YARDIMIYLA GERİ TOPLANDI

Araçlarından inen sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, dökülen meyve ve sebzeleri toplayıp araca geri taşıdı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.